Atleta do Flamengo é afastado após contrair coronavírus

O Flamengo ganhou desfalque de última hora para a final da Taça Rio, diante do Fluminense, nesta quarta-feira (08), depois que um jogador teve teste imunológico positivo para o novo coronavírus. Sem revelar o nome do atleta, o clube disse que ele está afastado e já entrou em quarentena.

O departamento de futebol tem passado por avaliações semanais, assim como os demais funcionários. Em maio, 38 pessoas ligadas ao atual campeão brasileiro foram identificadas com a Covid-19. Antes da decisão no Maracanã, todos os envolvidos na partida passaram pelos processos de avaliação recomendados pelas autoridades de saúde.

Com a melhor campanha nos dois turnos do Campeonato Carioca, os comandados do técnico Jorge Jesus podem levantar mais uma taça em caso de vitória simples.