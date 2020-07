Fast Clube anuncia contratação de ex-jogador do Nacional FC

Charles marcou três gols no Barezão 2020, pelo Nacional FC | Foto: Divulgação/ FAF

Manaus - De olho na estreia no Campeonato Brasileiro de 2020 pela Série D, o Fast Clube anunciou mais um reforço nesta quinta-feira (9). O meia atacante Charles Queiroz, de 28 anos, irá integrar o elenco Tricolor na busca do acesso à terceira divisão nacional.

Com passagens por times como Nacional FC, Manaus FC, Sampaio Corrêa (MA) e Caldense (MG), Charles já se pronunciou como jogador do Rolo Compressor. "Estamos fechados com o Tricolor de Aço para conseguir nossos objetivos, que são a Série C e o título", diz.

Natural de Brasília (DF), o meia-atacante jogou o Campeonato Amazonense de 2020 pelo Leão da Vila Municipal. Ao todo, foram nove participações - de um total de dez partidas do clube - e três gols marcados com a camisa do Naça.

A estreia do Fast no Brasileirão está prevista para o dia 6 de setembro, conforme calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta. Na 12ª edição da Série D, o Tricolor está no grupo A-1 e, de acordo com o novo formato da competição, enfrenta os adversários da região Norte.

Todos jogam entre si em 14 rodadas, turno e returno, onde os quatro melhores avançam à fase de mata-mata. De acordo com o novo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgado nesta quinta (9), o torneio deve terminar apenas em 7 de fevereiro de 2021.

Leia Mais

Fast Clube defini data para retorno e acerta detalhes do elenco;

Fast Clube mira ex-seleção brasileira campeão da Champions League;