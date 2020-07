Morgado volta à categoria de base do Nacional ao lado de Leandro Lima

Paulo Morgado voltará a assumir a Escola de Formação de Atletas do Nacional Futebol Clube | Foto: Divulgação/Nacional FC

Manaus - Atuando em terras amazonenses desde 2011, o português Paulo Morgado voltará a assumir a Escola de Formação de Atletas do Nacional Futebol Clube. Ele irá trabalhar ao lado do professor Leandro Lima - que está há cinco anos na Vila Municipal. Ambos pretendem colocar em prática um novo projeto para a categoria de base.

Morgado já esteve junto de times como Rio Negro, Fast Club e Manaus FC. Esta é a quarta passagem dele pelo “Leão” e a segunda pela escola de futebol do time.

“A formação de atletas é a minha paixão. Fico feliz com essa nova oportunidade que o Nacional me deu e espero poder colaborar da melhor forma possível. Vamos começar sem pressa, deixando os garotos à vontade, pois se focarmos especialmente nos resultados, ignoramos a formação de atletas. Esse sim será o nosso foco”, disse.

Ainda em Portugal, Paulo Morgado trabalhou por 14 anos com categorias de base e chegou a conhecer o atual técnico do Flamengo, Jorge Jesus. “Era um cara que em todos os seus trabalhos gostava de acompanhar a base. Conversávamos bastante”, comentou.

Experiência aliada à juventude

Graduado em Educação Física e com especialização em futebol e futsal, Leandro Lima irá auxiliar Morgado na formação dos futuros atletas do Nacional. Assim como o português, Lima ressalta sua preferência para trabalhar com a base.

“Tive oportunidade de trabalhar com o João Pedro, zagueiro que fez parte do elenco profissional do Nacional este ano, além do Rafael Rennardy, que hoje atua no futebol italiano. São atletas dos quais me orgulho de ter trabalho e ajudado (...) Trabalhar na formação de jovens sempre foi especial”, relatou.

Inscrições

O período de matrículas para participar da Escola de Formação já está aberto. Podem se inscrever crianças e jovens com idades entre seis e 17 anos. Basta entrar em contato pelo telefone 99901-4288, ou ir até a sede do clube na Rua São Luiz, bairro Adrianópolis.

Os interessados precisam levar duas fotos 3/4, certidão de nascimento ou RG, declaração escolar, comprovante de Residência, além do RG e CPF de seu responsável. A mensalidade custa R$ 100 e o retorno das atividades está marcado para 13 de julho.

*Com informações da assessoria

