Manaus FC anuncia que fará rifa de carro 0km recebido da CBF

Manaus - O Manaus Futebol Clube anunciou nesta quinta-feira (9) que irá realizar a rifa de um carro modelo Mobi 0 km. O veículo foi uma premiação dada pela Confedereção Brasileira de Futebol (CBF) pelo vice conquistado na Série D de 2019.



De acordo com o dirigente do Gavião do Norte, Luis Mitoso, o valor arrecadado auxiliará nas despesas do clube.

"A rifa vai custar apenas R$ 10. É um valor simbólico, porque o Manaus FC precisa de recursos para custear as despesas do clube no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, contamos com a torcida do Gavião do Norte para abraçar essa causa. Não só a torcida do Manaus, mas do fã de futebol. Convocamos todos para participar desta ação”, disse Mitoso.

O sorteio da rifa deve acontecer durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C de 2020 que, segundo o novo calendário da CBF, deve começar no dia 9 de agosto. O Gavião do Norte pretende divulgar nos próximos dias todas as informações, para que torcedores e demais interessados possam adquirir os seus bilhetes.

