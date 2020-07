Presidente do Manaus FC discorda de data de encerramento da Série C

Luis Mitoso, presidente do Manaus FC, demonstrou preocupação | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - O presidente do Manaus Futebol Clube, Luis Mitoso, divulgou uma nota nesta sexta-feira (10) em que demonstrou preocupação com a futura data de encerramento da Série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com o novo calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a competição inicia no dia 9 de agosto e irá se estender até 31 de janeiro de 2021.

Para Mitoso, a decisão da CBF obriga os times a se reinventarem. “Vamos ter que nos reinventar (...) O calendário foi além do que nós imaginávamos. Não só o Manaus FC, mas todos os outros 19 clubes da Série C pensam assim (...) Nos causou muita surpresa o calendário ter ido até janeiro de 2021”, comentou em nota.

Para o presidente, o maior obstáculo está relacionado aos recursos, os quais não estavam previstos para uma competição que durasse até janeiro de 2021. Segundo ele, a expectativa era de que i formato da Série C fosse similar ao das séries A e B.

“Nós imaginávamos que o Campeonato Brasileiro da Série C pudesse ser encurtado. Encurtado no sentido da programação dos jogos, que pudessem ser no meio de semana e no fim de semana como é nas séries A e B (...) Para ter um calendário mais enxuto no qual pudéssemos honrar com todos os compromissos. Agora com a divulgação desse calendário, coloca aí tranquilamente três meses de despesas que não estavam orçadas”, explicou.

Conforme o presidente do Gavião do Norte, o anúncio feito pela CBF vai obrigar o clube a se “reinventar” e cita ainda a decisão de rifar o carro dado ao time pela CBF.

“Temos que nos reinventar. Recebemos a premiação da CBF pelo vice da Série D, um Mobi que custa R$ 40 mil e nós lançamos uma programação para converter esse prêmio em recursos para o Manaus, em que a torcida poderá ajudar o clube comprando uma rifa para fazer caixa, para prover futuras despesas que, com certeza, vão avançar e muito no planejamento financeiro do Manaus FC”, finalizou Mitoso.

