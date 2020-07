Elenco e membros da comissão do Manaus FC fazem testes para Covid-19

Jogadores e comissão técnica do Manaus FC fizeram testes para detectar coronavírus | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - Mais de 30 testes de detecção do novo coronavírus foram realizados nesta sexta-feira (10) por jogadores e membros da comissão técnica do Manaus FC. Outros atletas que ainda irão chegar à capital durante o fim de semana também passarão pelo mesmo procedimento.

A medida faz parte do protocolo de segurança do Gavião do Norte, que pretende retornar aos treinos nesta segunda-feira (13). Para o médico responsável pelo Departamento Médico do clube, Lucas Navarro Mitoso, qualquer medida de prevenção é válida.

“Nessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, onde temos muitas dúvidas sobre o que está certo e o que está errado, qualquer medida que a gente possa adotar que diminua esse risco de contágio a gente vai adotar”, disse Mitoso, por meio de assessoria.

Série C

O Gavião do Norte faz sua estreia da terceira divisão do Campeonato Brasileiro no dia 8 de agosto contra o Vila Nova, de Goiás. A partida acontecerá na Arena da Amazônia.

O time garantiu o acesso à Série C depois de conquistar o vice-campeonato pela Série D em 2019.

*Com informações da assessoria

