Torneio de basquete ‘3x3 Duke’ recebe inscrições para times adultos

Manaus - Ainda com inscrições abertas na categoria adulto, o torneio de basquete “3x3 Duke” já possui data para acontecer. A competição será realizada no dia 15 de agosto na quadra da Praça Duque de Caxias, situada no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. O custo da inscrição é de R$ 20 por equipe e os interessados podem entrar em contato pelo telefone 98441-9048.

Em sua quinta edição, o coordenador do projeto “Duke76ers”, Rafael Belleza, explica as regras de um jogo 3x3. “As regras são totalmente diferentes do Basquete tradicional 5x5 (...) O torneio consiste em três atletas enfrentando três atletas, em uma quadra com apenas uma tabela. Essa modalidade ficou mais conhecida como o ‘Street Ball’. Agora virou esporte olímpico”, disse.

Belleza ressalta que o torneio já revelou atletas que conquistaram prêmios em outros estados.

“Estamos focados também em dar mais oportunidades para essa modalidade, visto que agora é um esporte olímpico e temos muitos adeptos. Ano passado, o Atleta Jeisrael Bentes, que é uma cria nossa do bairro São Jorge, disputou a Liga Bronze de Basquete 3x3 na Bahia e se sagrou campeão (...) Sempre tivemos em nossa mentalidade a intenção de promover esses eventos. Já estamos indo para nosso quinto evento 3x3 em menos de três anos”, comentou.

Pandemia

Apesar do distanciamento social recomendado por conta do período de pandemia, o coordenador alega que a data em que o evento será realizado foi escolhida com cautela.

“Entrei em contato com [algumas] pessoas e chegamos à data do dia 15 de agosto (...) Acreditamos que é uma data onde os atletas já podem ter uma segurança maior. O esporte faz parte da nossa sociedade também e ele tem que ir se adaptando com esse novo momento que estamos passando no mundo. Temos a intenção apenas de promover o esporte, com todos os cuidados possíveis, proporcionando vida saudável através do esporte”, afirmou.

Uma prova do interesse do público em relação ao evento, apesar da pandemia, é perceptível pelo número de vagas que, segundo Belleza, esgotaram rapidamente.

“Nas categorias juvenis, as inscrições acabaram no segundo dia. Estou com um aperto no coração, pois tem muito garoto que não poderá participar, pois, por segurança, a gente decidiu inscrever apenas 12 equipes. Na categoria adulta, já faltam poucas vagas. Acreditamos que em uma semana tudo estará completo”, avaliou.

Apoio financeiro

A recente tradição de realizar os torneios fica evidente quando o coordenador fala de apoio financeiro e organizacional.

“Estamos por conta própria (...) Temos buscado apoio com pessoas. Algumas empresas estão nos ajudando, alguns amigos também. Nunca pedimos nada da Febam [Federação de Basquete do Amazonas] em todos os eventos que já participamos. Até a arbitragem. Negocio direto com o árbitro”, disse.

Surpresas

Belleza destacou que o dia do torneio guarda uma surpresa, tanto para os competidores, quanto para os torcedores. “Eu estou fechando com um atleta e medalhista olímpico. A gente já conversou e ele será nosso convidado de honra no dia. Ele irá entregar as premiações”, brincou.

O coordenador disse que ainda não fez uma estimativa de público, mas ressalta que o público presente precisa ser consciente e respeitar o distanciamento no dia do evento.

“A estimativa de gente? Isso é muito difícil de precisar. Acreditamos que teremos um público legal, mas, lógico, estamos pedindo para todos se cuidarem, respeitarem o distanciamento. Manaus está vencendo a Covid-19, mas não podemos achar que já está tudo bem. E, por isso, vemos o torneio ‘3x3 Duke’ como peça importante nessa nossa reeducação social. Precisamos nos adaptar”, completou.

