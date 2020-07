Coach Boxe Amazonas realiza aulão de boxe gratuito neste domingo (12)

O professor Marcelo Brother ministra aula neste domingo | Foto: Arquivo pessoal

Manaus – O professor de lutas Marcelo Aires irá ministrar uma aula de boxe embaixo do viaduto da Boulevard com a avenida Constantino Nery, no bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus neste domingo (12), a partir das 9h. O "Treinão do Marcelo’’ é aberto também para crianças de forma gratuita. Durante a programação, terá sorteio de máscaras e camisetas.

Através da escola Coach Boxe Amazonas, o treino será aberto ao público, sendo obrigatório o uso de máscara e álcool em gel. Os participantes não precisam realizar cadastro prévio para participar da aula, sendo necessário levar somente luvas de boxe, bandagens, e garrafa de água.

Conhecido como Marcelo Brother, o professor de lutas ministra, além do boxe, aulas de jiu-jitsu, MMA e judô. A iniciativa neste domingo é a terceira aula aberta que a Coach Boxe Amazonas ministra, como forma de chamar atenção do poder público para apoiar as práticas da escola.

Aulão será aberto também para crianças | Foto: Arquivo pessoal

‘’Temos um projeto para ocupar a quadra de basquete Orlando Rebelo, embaixo de um viaduto no bairro Parque 10 de Novembro. Atualmente, o local é praticamente abandonado e uma área de risco'', afirma o professor Marcelo.

O projeto existe há aproximadamente 5 anos e busca revitalizar a quadra, mas ainda não recebeu apoio do Governo do Estado do Amazonas. ''Já retiramos jovens em situação de risco da área, e muitos desses jovens participam dos projetos, agora, nós esperamos apoio do estado para continuar''.

Professor Marcelo Aires, conhecido como Marcelo Brother | Foto: Arquivo pessoal

Para mais informações, o professor Marcelo Brother disponibilizou o número (92) 98805-4245.

