'Dei o meu melhor', afirma José Aldo após perder luta por nocaute

Após ser dominado por nocaute técnico, o lutador de MMA José Aldo se pronunciou por meio das redes sociais sobre a derrota para o russo Petr Yan, no UFC de número 251, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no sábado (11). O amazonense assegurou que deu o melhor na luta.

''Hoje acordei pensando no que dizer a todos, e o que tenho a falar é que a derrota faz parte do esporte, faz parte da minha vida e só não perde aquele que não luta. Eu dei o meu máximo nessa luta, dei o máximo e o melhor nos treinos, dei o meu máximo na minha alimentação, mesmo em tempos de pandemia eu batalhei pelo o que eu queria, mas infelizmente não deu'', lamentou em postagem neste domingo (12).

Aldo falou sobre a cobrança e o julgamento das pessoas sobre a derrota. ''Ninguém mais do que eu queria muito esse cinturão, queria muito fazer história mas o meu adversário se saiu melhor ontem e ele tem os seus méritos. Mas as pessoas tendem a carregar a ideia de um mundo perfeito e esquecem que perder uma batalha não te torna capaz de humilhar e muito menos descartar o outro''.

O amazonense agradeceu à equipe, fãs e à família e garantiu que vai voltar ainda mais forte para o octógono. ''Empatia é se colocar sempre no lugar do outro. Eu voltarei muito mais forte do que já sou. A minha gratidão fica para minha equipe Nova União, aos meus amigos, fãs e minha família a quem dedico o meu melhor todos os dias'', finalizou o lutador.

O lutador amazonense José Aldo perdeu a chance de ser campeão peso-galo. Apesar de ter feito uma boa apresentação dentro do octógono, Aldo acabou abrindo espaço para que o adversário pudesse dominar a luta ao seu favor. Desta forma, acabou perdendo por nocaute técnico. Yan foi mais assertivo nos volumes de golpe desferidos ao longo do confronto.

O amazonense, que recentemente se colocou entre os três melhores da história do UFC, não conseguiu cumprir a promessa de trazer o cinturão e perdeu a oportunidade de se tornar o oitavo lutador da história do Ultimate a ser campeão em duas categorias de pesos diferentes.

