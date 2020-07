De 2x1: Flamengo vence Fluminense no primeiro jogo da final do Carioca

A vitória do Flamengo foi marcada com a expulsão de Gabigol | Foto: Marcelo Cortes-Flamengo

Rio de Janeiro - Diferente do último jogo da disputa pela Taça Rio, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 neste domingo (12), no estádio do Maracanã, no primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. Os gols da partida foram marcados por Pedro e Michael, para o Flamengo e Evanilson, do Fluminense, diminuiu a diferença no placar.

Com este resultado, o Flamengo pode empatar o jogo de volta para garantir o bicampeonato Carioca. O Fluminense terá quer marcar dois gols de diferença para vencer o time Rubro-Negro.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, Pedro fez um chute preciso na saída do goleiro tricolor. A oportunidade foi criada após troca de passes envolvente do trio Vitinho, Arrascaeta e Diego. Com desvantagem no marcador, os tricolores chegaram com perigo aos 43, quando Egídio cruzou para Evanilson, que, por muito pouco, não cabeceia livre na grande área.

O Fluminense pressionou aos 14 minutos do segundo tempo o atacante Evanilson não perdoou. Ele recebeu o cruzamento de Egídio e concluiu com liberdade na pequena área, e deixou tudo igual.

Aos 22, o Fluminense quase virou o marcador, quando Gilberto, próximo à linha de fundo, rolou a bola para Hudson, que bateu no centro da meta do goleiro Diego Alves, que defendeu.

Mas, quando o tricolor estava mais próximo do gol, Rafinha lançou Gabigol, que passou por Egídio e tocou para Michael. Ele teve apenas o trabalho de escorar para o fundo da rede aos 28 minutos para fazer o seu. Flamengo 2 a 1.

Gabigol expulso

Gabigol tomou o segundo cartão amarelo nos acréscimos da partida e, consequentemente, o vermelho. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães interpretou que o jogador retardou sua saída de campo no momento da substituição pelo zagueiro Léo Pereira. Com isso, o atacante está fora do segundo jogo da decisão.

O segundo jogo da decisão será na próxima quarta (15), às 21h30, no estádio do Maracanã.

*Via Agência Brasil

Leia mais:

Fluminense vence Flamengo e é campeão da Taça Rio

Ex-jogador diz que se afastou de 90% da família que votou em Bolsonaro