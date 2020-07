Nacional FC anuncia três reforços para zaga de olho na pré-Série D

Zagueiro Magrão é um dos reforços do Leão da Vila | Foto: Márcio Menezes

Manaus - O Nacional Futebol Clube segue a movimentação nos bastidores e, nesta segunda-feira (13), anunciou mais três jogadores que farão parte do plantel. Os zagueiros Carlos Alberto, Magrão e Anderson Bandeira reforçam o elenco Azulino nesta retomada.

Nascido em Magé (RJ), Carlos Alberto Lopes da Silva é defensor, de 26 anos, que atuou pela equipe do América (RJ) nas últimas três temporadas. Essa é a primeira experiência do zagueiro no futebol amazonense.

Zagueiro Magrão atuou no América (RJ) por três temporadas | Foto: Acervo Pessoal

Outro estreante em terras bares é o zagueiro Marcos André Soares Ribeiro, ou simplesmente “Magrão”. Ele tem 27 anos e é natural de Rio de Janeiro (RJ), onde atuou pelo Friburguense. Vindo do Pinheiro (MA), o defensor fala sobre a responsabilidade de defender a camisa do Naça.

"A sensação de poder acertar com o Nacional é gratificante. Um grande clube, com uma história rica e isso me motiva ainda mais, além da responsabilidade em defender essa camisa. Espero poder mostrar o meu trabalho com muita determinação para ajudar a equipe da melhor forma possível", afirma.

Anderson Bandeira atuou pelo Nacional FC em 2020 | Foto: João Normando

Remanescente da campanha do Leão da Vila Municipal no Barezão 2020, Anderson Bandeira Silva retorna à equipe para a disputa da Série D. O defensor de 26 anos, nascido em São Bernardo do Campo (SP), comenta a expectativa para o primeiro jogo do Nacional no Brasileirão.

"Fico feliz de novamente poder defender a camisa azulina. Agora o objetivo é focar nesse tempo de preparação que temos até o jogo contra o Ji-Paraná. Sabemos que o confronto não será fácil, mas assim como meus companheiros, estamos confiantes para que possamos fazer uma boa Série D com o Nacional este ano", diz.

Além dos três defensores, o elenco do Leão da Vila conta com o zagueiro Cleberson Varane e os volantes Judá e Alan Patrick. O treinador da equipe será Mazinho, que comandará o plantel azulino nesse restante de temporada.



O Nacional FC enfrenta o Ji-Paraná (RO) pela fase preliminar da Série D em duelos de ida e volta. O primeiro jogo será em Rondônia, no dia 6 de setembro, enquanto o jogo da volta será em Manaus, no dia 13 de setembro.

*Com informações da assessoria.