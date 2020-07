Fast Clube acerta com Daivison, destaque no Barezão 2020

Atacante Daivison foi anunciado pelo Fast Clube | Foto: Reprodução

Manaus - Na manhã desta terça-feira (14), o Fast Clube anunciou a chegada do atacante Daivison, que atuou pela equipe do Amazonas Futebol Clube no Barezão 2020. O jogador foi um dos destaques da competição ao marcar seis gols.

Com 28 anos, Daivison já atuou pela equipe do América Futebol Clube (RN), Baraunas (RN), além de times do Pará, Amapá e Maranhão. Agora, o novo atacante do Rolo Compressor contará com o apoio de Betinho, Emerson Bacas e Charles na luta pelo acesso à Série C do Brasileiro.

A estreia do Fast está prevista para o dia 6 de setembro, conforme o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no dia 9 de julho. Na 12ª edição da Série D, o Tricolor está no grupo A-1 e, de acordo com o novo formato da competição, enfrenta os adversários da região Norte.

Outros reforços

No dia 9 deste mês, o Fast também anunciou a inclusão do meia atacante Charles Queiroz, de 28 anos. O jogador marcou três gols no Barezão 2020 com a camisa do Nacional FC, Manaus FC.

Além do Leão da Vila, Queiroz já passou pelo Sampaio Corrêa (MA) e Caldense (MG).

