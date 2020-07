'Agora é correr contra o tempo', diz o técnico Wellington Fajardo

Time do Manaus FC voltou aos treinos nesta segunda-feira (14) | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - Depois de praticamente quatro meses sem ir a campo, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Manaus FC voltou aos treinos nesta segunda-feira (13). O foco agora é a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro pela Série C.

Os jogadores trabalharam o condicionamento físico no Centro de Treinamento (CT) Assis Peixoto, o Ninho do Gavião, que fica localizado no quilômetro 4, da BR-174 (Manaus - Boa Vista). O treinador do clube, Wellington Fajardo, comentou sobre a condição física dos atletas neste retorno.

“Realmente vai para quatro meses sem um trabalho presencial monitorado por nós, mas houve também um trabalho muito bem feito pelo Murilo [Vasconcelos, preparador físico]. Durante todo esse tempo, os jogadores ficaram monitorados por ele. Nos testes que foram feitos agora pela manhã, fizemos percentual de gordura, teste de potência e a gente sabe que essa inatividade, de certa forma, prejudicou a questão muscular. Os jogadores, por mais que se exercitassem, apresentaram uma perda. Agora é correr contra o tempo”, pontuou o treinador.

Wellington Fajardo , técnico do Manaus FC, falou sobre atual condicionamento físico dos atletas | Foto: Divulgação/Manaus FC

Durante uma coletiva realizada nesta segunda, o presidente do clube - Luis Mitoso - apresentou os resultados dos testes de detecção da Covid-19, que foram realizados desde a sexta-feira (10), e a expectativa para a estreia.

“A expectativa e ansiedade eram grandes entre os jogadores, diretoria e graças a Deus estamos voltando hoje, com todos os protocolos de segurança obedecidos. Foram feitos testes para detecção de Covid-19 nos atletas, comissão técnica, no nosso staff e estão todos aptos a voltar. A CBF já sinalizou com o início da competição no dia 9 de agosto. Agora é trabalhar para que a gente possa fazer um belo Campeonato Brasileiro”, afirma.

Reforços

A imprensa amazonense também pôde conhecer os mais novos contratados pelo clube, os atacantes Alison Mira e Matheusinho, o volante Carrilho, e o goleiro Bruno Saul, que é um velho conhecido da torcida do Gavião.

“Eu estou feliz com o retorno ao clube em que tenho uma história. Agradeço à diretoria pela confiança e posso dizer que não vai faltar empenho”, afirma Saul.

Alison Mira destaca o foco do grupo pelo acesso. “Aqui no grupo tem bastante jogador com experiência. O grupo está muito focado, vamos muito forte para a Série C. Espero poder ajudar a equipe”.

Matheusinho chega com a experiência de quem já jogou na Série B. “Eu sou um jogador de velocidade, jogo tanto na esquerda quando na direita. Marco bastante, chego na frente e espero que com essas características eu possa ajudar o grupo”, avalia o atacante.

Já o volante Rafael Carrilho, sabe que vai ter que lutar por uma vaga em um setor dominado por jogadores históricos do clube, como o volante Panda, e o capitão Derlan. “Sobre a disputa por posição vai ser uma disputa sadia”, assinala.

*Com informações da assessoria

