Campeonato Catarinense é suspenso por 14 dias

Brasil - Após uma reunião por videoconferência realizada nesta segunda-feira (13) com os clubes e a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a Federação Catarinense de Futebol (FEF) divulgou a suspensão do Campeonato Catarinense por 14 dias. A notícia foi dada depois que o Governo de Santa Catarina definiu novas medidas de isolamento social para combater a pandemia de coronavírus.

No dia 11 de julho, o Governo já havia suspendido a partida entre Avaí e Chapecoense, que aconteceria no dia 12 no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. De acordo com a nota divulgada na ocasião, "uma das equipes teve 14 casos confirmados para Covid-19".

Devido a atual situação, o Governo de Santa Catarina também anunciou nesta segunda a criação de uma comissão de médicos dos clubes para avaliar a adoção de um protocolo mais rígido, com o objetivo de garantir segurança a funcionários e atletas dos clubes. Infectologistas da SES irão participar da comissão e auxiliar os clubes.

"É uma doença nova, com suas nuances e riscos diante de contato. Por isso, estaremos avaliando com esse grupo as medidas adotadas daqui para frente para atender aos clubes, garantido toda segurança aos funcionários e familiares", disse Raquel Bittencourt, superintendente de Vigilância em Saúde da SES, por meio de nota.

O campeonato

O Campeonato Catarinense foi retomado na quarta-feira (8), após ser interrompido em março por conta da pandemia. Quatro partidas foram realizadas após o recomeço, todas válidas pelo primeiro jogo das quartas de final. Nesta terça-feira (14) aconteceria o confronto entre Tubarão e Concórdia.

