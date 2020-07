NBA: dois jogadores testam positivo para o coronavírus

Temporada 2019-2020 da NBA recomeçará no dia 30 de julho | Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Mundo - A NBA divulgou um comunicado no qual diz que dois dos 322 jogadores que passaram pelo teste de detecção para o novo coronavírus no Complexo da Disney testaram positivo. Entretanto, a liga não divulgou o nome dos jogadores. Desde o dia 1º de julho, quando começaram os testes, 19 jogadores foram diagnosticados com a Covid-19. Em nota, a NBA informou que os infectados estão em isolamento.

“Esses jogadores permanecem em suas casas se recuperando até serem liberados de acordo com as diretrizes do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e as regras da NBA para deixar o isolamento em casa e ingressar no complexo”, afirmou a liga em um comunicado.

Os infectados do Houston Rockets

Um caso de descumprimento das regras da NBA envolveu um brasileiro. Bruno Caboclo é jogador do Houston Rockets. No último sábado (11), o ala-pivô saiu de seu quarto ainda nas primeiras 48 horas de isolamento social, o que vai contra as regras impostas pela organização da competição.

Também do Houston, o armador Russell Westbrook anunciou em sua conta no Twitter que passou pelo teste de detecção do coronavírus e que o resultado foi positivo. Westbrook fez o teste antes de se juntar ao restante do time nas dependências da Disney.

Em sua postagem feita no Twitter na última segunda-feira (13), o armador relatou que está bem, apesar da infecção, e pediu para o público “levar o vírus a sério”.

“Testei positivo para o Covid-19 antes da partida do meu time para Orlando. Atualmente, estou me sentindo bem, em quarentena e ansioso para voltar a meus colegas de equipe quando for liberado. Obrigado a todos pelos votos de felicidades e apoio contínuo. Por favor, leve esse vírus a sério. Fiquem seguros. Usem máscara”.

A temporada 2019/2020 da NBA recomeçará em Orlando (EUA) no dia 30 de julho, após suspensão em março por causa da pandemia.

Leia Mais

Covid-19 pode causar desfalques em Corinthians e Grêmio

Campeonato Catarinense é suspenso por 14 dias