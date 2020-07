SBT fecha com o Flamengo e transmite final do Campeonato Carioca

| Autor:

Rio - O segundo jogo da decisão entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira, 15, será transmitido em TV aberta. O SBT anunciou no sábado, 11, o acordo com o rubro-negro, mandante da partida, para a exibição da final.

O acordo com o Flamengo foi alinhado com base na MP 984, que dá ao clube com mando de campo autonomia exclusiva para negociar os direitos do jogo – nesse caso, o Flamengo. Já o Fluminense ficou com o mando de campo na partida de ida realizada no último domingo, 12, que teve transmissão pela FluTV, canal digital do clube.

A partida será transmitida para todo o Brasil em TV aberta, mas também será veiculada na internet nos canais oficiais do Flamengo. Por meio de nota oficial, o clube reforçou que a transmissão ao vivo na internet será gratuita, mas pede a torcida contribuições voluntárias em dinheiro na campanha #ValeOIngresso.

O clube também está interessado no engajamento do digital a fim de bater alguns recordes. Entre eles, chegar ao título de segundo maior clube do mundo em inscritos no YouTube.

Flamengo enfrenta Fluminense pela final do Carioca | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação

Na semana passada, o rubro-negro ultrapassou o Liverpool e chegou ao terceiro lugar com 5 milhões de inscritos, atrás apenas do Real Madrid (5,79 milhões) e Barcelona (9,6 milhões).

O acordo com o Flamengo pode abrir caminho para novas oportunidades comerciais para o SBT no esporte. A emissora detém atualmente os direitos do Campeonato do Nordeste até 2022, mas com transmissões apenas regionais. A expectativa é que seja ampliado o espaço para jogos com cobertura nacional.

Já o Campeonato Carioca tinha a Rede Globo como detentora exclusiva de seus direitos de transmissão. No entanto, após imbróglio entre Flamengo e Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), a emissora rescindiu o contrato, até então, válido até 2024, abrindo espaço para que os clubes negociassem por conta própria a exibição dos jogos.

Leia a nota do SBT na íntegra:

É com muita alegria que informamos que o SBT acaba de firmar contrato com o Clube de Regatas do Flamengo para adquirir, com exclusividade em televisão aberta e para todo território nacional, os direitos de transmissão do segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2020 a ser realizado no dia 15 de julho às 21:00, que disputará com o Fluminense F.C.

Esperamos poder realizar um grande evento, com muita qualidade e com a descontração característica do SBT para levar esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores, especialmente neste momento tão delicado em que vive o mundo e o país.

