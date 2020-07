Manaus FC já recebeu 80 propostas de 3º uniforme

Concurso servirá para escolha do terceiro uniforme do Manaus FC | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - 80 propostas já foram enviadas ao Manaus Futebol Clube desde a criação do concurso que irá escolher o terceiro uniforme do time. Os interessados podem enviar suas propostas até a sexta-feira (17). O resultado do concurso será divulgado no dia 25 de julho.

A data de divulgação do vencedor é uma alusão ao primeiro ano do acesso à Série C do Brasileirão. Para o presidente do Manaus FC, Luis Mitoso, o grande número de participantes mostra a consolidação do Gavião do Norte no cenário amazonense.

"É com uma satisfação muito grande que recebemos este grande número de propostas. Isso mostra o tamanho que o Gavião do Norte tem hoje e seguiremos trabalhando para conquistar ainda mais corações e mentes no Campeonato Brasileiro deste ano", disse Mitoso, por meio de assessoria.

Regras

Os interessados em participar do concurso podem enviar suas propostas até sexta-feira (17). Porém, existem regras. Cada participante pode concorrer com apenas uma arte e apenas um competidor pode assinar essa mesma arte, já que o prêmio é individual.

Também é necessário considerar as características que precisam constar no uniforme, como ter a cor preta predominante, variante do verde (1º uniforme) e branco (2º uniforme).

A arte deve ser enviada em formato PNG em arquivo aberto - PSD, CDR, AI e etc, com a parte da frente e das costas do uniforme. O desenho pode sofrer ajustes, como adição de patrocinadores, para que se tenha uma imagem final do produto criado.

Com o envio da arte para o e-mail [email protected], o participante cede os direitos de uso da mesma ao Manaus Futebol Clube. No e-mail o participante não pode esquecer de colocar o nome completo e telefones de contato.

O campeão receberá um título de sócio-torcedor na modalidade "Gavião Real", que dá direito de acesso aos jogos do time por dois anos.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Rivalidade entre Flamengo e Fluminense encerra Carioca de polêmicas

SBT fecha com o Flamengo e transmite final do Campeonato Carioca