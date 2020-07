Chácara em Manaus oferece aulas de três tambores e passeios a cavalo

Manaus - A relação do homem com o cavalo começou há milênios e esta mesma conexão de amor, dedicação e muita parceria continua até hoje. Prova disso é que o número de pessoas interessadas em cavalgar com os cavalos da Chácara AM, localizada no ramal do Laureano, no bairro Tarumã, aumentou.

O projeto oferece trilha a cavalo no Tarumã, cavalgada até o rio Tarumã-Açú, passeio a cavalo dentro da Chácara, hospedagem para cavalos e aula de três tambores.

A Chácara AM tem 13 anos de existência e o projeto iniciou somente com hospedagem de cavalos. “Meu pai sempre trabalhou nesse ramo e iniciou o trabalho na Chácara apenas com hospedagem de cavalos. Em 2016, ele passou a gerência da Chácara para mim e tive a ideia de começar os passeios a cavalo”.

Como funciona?

O projeto funciona de terça a domingo, com aulas de três tambores e passeios a cavalo. É necessário o agendamento prévio dos passeios a cavalo entre manhã e tarde.

As aulas são ministradas pela professora Marisa Santos que se dedica exclusivamente para esta função há três anos.



“Meu contato com os cavalos começou aos três anos de idade, com isso tornou-se um amor imensurável, uma paixão inexplicável, fazendo com que eu transformasse isso no meu trabalho”, enfatiza.

A Chácara AM oferece três opções de passeios a cavalo | Foto: Divulgação/Larissa Pedroso

Passeio a cavalo dentro da chácara, com duração de uma hora por R$ 30 por pessoa. Trilha a cavalo, com duração de uma hora e meia no valor de R$ 50 por pessoa. E cavalgada até o rio Tarumã, com duração de três horas no valor de R$ 85 por pessoa.



Benefícios de andar a cavalo

Andar a cavalo desenvolve a coordenação motora, ritmo e equilíbrio | Foto: Divulgação/Larissa Pedroso

A professora Marisa destaca alguns benefícios de andar a cavalo como desenvolver a autoconfiança. “Guiar um cavalo é algo que faz qualquer pessoa se sentir mais seguro e confiante. Além de desenvolver a coordenação motora, ritmo e equilíbrio”.



Ainda de acordo com Santos, andar a cavalo é muito mais que diversão. “A atividade de andar a cavalo trabalha não só os músculos das pernas, braços e glúteos, mas também trabalha a mente. E o mais legal é que pode ser feito em qualquer idade”.

Dicas para o seu primeiro passeio a cavalo

A Chácara AM dá algumas dicas para quem vai ter o primeiro contato com os cavalos como: estar de calça jeans e tênis ou botas. E ainda fica a critério usar boné ou chapéu, usar protetor solar e levar uma garrafinha de água.



Serviço

O quê: Passeios a cavalo

Onde: Chácara AM, localizada no ramal do Laureano, no bairro Tarumã

Contato: 98275-7239

