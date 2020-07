Jogos Olímpicos da Juventude é adiado para 2026

O evento, que foi adiado devido ao novo coronavírus, acontece em dois e dois anos e será pela primeira vez em continente africano no Dacar (Senegal) | Foto: Divulgação

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta (15) o adiamento dos Jogos Olímpicos da Juventude para 2026. O evento, que terá Dacar (Senegal) como sede, estava marcado anteriormente para 2022, porém a pandemia do novo coronavírus impossibilitou de acontecer, a decisão foi tomada pelos Comitês Olímpicos Nacionais (NOCs, na sigla em inglês) e as Federações Internacionais (Fis, na sigla em inglês). Sendo afetadas pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 a nova data dos jogos da Juventude dará mais tempo para organização de todos os eventos.

A ideia da remarcação partiu do presidente do Senegal, Macky Sall, que propôs a mudança ao presidente do COI, o alemão Thomas Bach.

Esta será a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude no continente africano. O evento acontece desde 2010, de 2 em 2 anos. Cingapura foi a primeira sede do evento. Na sequência, abrigaram os jogos Innsbruck (Áustria), em 2012, Nanjing (China), em 2014, Lillehammer (Noruega), em 2016, Buenos Aires (Argentina), em 2018 e Lausanne (Suíça), em 2020.

