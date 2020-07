Flamengo bate o Flu e é o campeão Carioca 2020

O Flamengo bateu o Fluminense na noite desta quarta-feira (15), no Maracanã. O gol da vitória foi marcado pelo jogador Vitinho nos últimos minutos do segundo tempo. Com a conquista, o rubro-negro tornou-se bicampeão do Campeonato Carioca.

O time tinha a vantagem do empate, mas se manteve no ataque durante quase toda a partida. Com mais de 50% da posse de bola.

Vitinho roubou a bola no ataque, carregou para a entrada da área e arriscou o chute de canhota. A bola desviou em Nino e encobriu Muriel, que já tinha caído para fazer a defesa. Logo após o gol, o clima esquentou. Os jogadores do Fluminense partiram para cima dos jogadores rivais e sobrou um cartão amarelo para Rafinha - que se empolgou com a comemoração.