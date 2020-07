Manaus FC anuncia transmissão de jogos da Série C pelo YouTube

Presidente do clube, Luis Mitoso, anunciou mudanças no canal do YouTube | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - O Manaus FC vai transmitir os jogos como mandante na Série C do Brasileirão em canal oficial do clube no YouTube, o ManausFC TV . O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (16) pelo presidente do Gavião do Norte, Luis Mitoso.

“Quero de primeira mão anunciar a todos os torcedores do futebol amazonense, torcedores do Manaus FC, que como ainda estamos nesta pandemia, e os estádios estarão fechados neste momento, o Manaus vai transmitir, de maneira inédita, os nossos jogos num canal exclusivo, o ManausFC TV", anuncia o presidente.

Além da transmissão das partidas, o dirigente anunciou também a restruturação do canal do clube. Agora, com uma programação exclusiva trazendo os bastidores do esmeraldino aos torcedores.

"Pelo YouTube, você acessa e vai ter a oportunidade de acompanhar todos os jogos aqui em Manaus, a começar agora no dia 8 de agosto, contra o Vila Nova (GO). Você vai assistir uma transmissão excepcional. Vai lá e se inscreva no nosso canal, contamos com essa grande torcida esmeraldina, torcendo junto conosco, para o acesso à Série B”, completa.

A ideia da reestruturação é trazer o torcedor para dentro do clube, mostrando os bastidores de treinos, viagens e, principalmente, os confrontos que o clube vai fazer na Série C do Campeonato Brasileiro.

O Manaus FC estreia na Série C contra o Vila Nova (GO) em 8 ou 9 de agosto, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

