Real Madrid encara Villarreal pelo título do Campeonato Espanhol

Time do Real Madrid joga nesta quinta-feira (16) contra o Villareal | Foto: Reprodução/Instagram

Mundo - Nesta quinta-feira (16), o Real Madrid recebe o Villarreal no Estádio Alfredo Di Stéfano, para confirmar o título do Campeonato Espanhol. O jogo, válido pela 37ª rodada do torneio, começa às 15h (horário de Manaus) e vai ser transmitido pela ESPN Brasil.

Faltando apenas duas rodadas no campeonato, o time comandado por Zinedine Zidane está com uma mão na taça, visto que os 86 pontos - considerando a vitória desta quinta - não poderão ser alcançados pelo Barcelona, segundo colocado com 79 pontos.

Na última rodada, os "Blancos" venceram o Granada por 2 a 1. Mendy e Benzema marcaram para o Madrid, que ainda sofreu um gol do jogador Machis. No fim da partida, Sergio Ramos salvou em cima da linha para garantir o resultado.

Já o Villarreal tenta garantir a vaga para a Europa League, com 57 pontos. O time comandado por Javier Calleja está três pontos na frente de Getafe e Real Sociedad - sexto e sétimos colocados, respectivamente -, e seis pontos na frente do Athletic Bilbao, na oitava colocação.

Leia Mais

Manaus FC anuncia transmissão de jogos da Série C pelo YouTube

Flamengo bate o Flu e é o campeão Carioca 2020