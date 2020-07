Clubes da Série A do Brasileirão assinam manifesto favorável à MP 984

Clubes pedem que MP 984 vire Lei de Democratização das Transmissões de Futebol | Foto: Reprodução/Trivela

Brasil - Um grupo de 16 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro assinaram e divulgaram um manifesto, na tarde desta quinta-feira (16), posicionando-se a favor da MP 984/2020 e da criação da Lei de Democratização das Transmissões de Futebol.

Dentre os clubes participantes, Athletico (PR), Atlético (GO), Atlético (MG), Bahia, Ceará, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Internacional, Palmeiras, RB Bragantino, Santos, Sport e Vasco avaliam positivamente a mudança.

Por que os Clubes apoiam a MP 984 e a criação da Lei de Democratização das Transmissões de Futebol



Os clubes esperam a aprovação da Medida Provisória, que confere autonomia sobre a transmissão ao mandante, no Congresso Nacional. No manifesto, os apoiadores chamam a medida de “Lei de Democratização das Transmissões de Futebol”.

"A situação anterior impedia, por exemplo, que mais da metade dos jogos do Campeonato Brasileiro fossem exibidos na TV fechada. Com mais partidas sendo exibidas, teremos um futebol mais democrático, mais acessível e mais barato", argumenta a nota.

A Medida Provisória 984/2020, assinada por Jair Bolsonaro, prevê uma mudança na dinâmica das transmissões que vigorava desde 1998, com a Lei Pelé. Até então, os direitos de transmissão eram divididos entre os dois times que disputavam a partida. Agora, cabe ao mandante.

"Os torcedores ganham com o fim dos apagões de jogos, com mais craques em campo e com um melhor espetáculo no Brasil. Os clubes ganham com mais liberdade e receitas. E o país ganha com os clubes mais sólidos financeiramente, maior geração de empregos e crescimento de impostos pagos aos governos. Por todas estas razões, apoiamos a MP 984/2020 e pedimos a sua conversão imediata em Lei", conclui o manifesto.

