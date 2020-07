Amazonas FC anuncia projeto social para formação de atletas

Anúncio de projeto do Amazonas FC foi feito nesta sexta-feira (17) | Foto: Jhonatan Carvalho/Amazonas FC

Manaus - Na tarde desta sexta-feira (17), o Amazonas Futebol Clube inaugurou o projeto de formação de atletas para as categorias de base. Por meio de acesso remoto, o clube pretende acompanhar o desenvolvimento de jovens promessas em diversos bairros de Manaus e em outros municípios do Estado.



O projeto das categorias de base foi discutido internamente desde o início deste ano. O diferencial é o caráter social da implantação, uma vez que o clube promove acesso a crianças das periferias e do interior para formar não só bons atletas, mas também cidadãos.

"Nosso cronograma é chegar a 30 escolas. Hoje já temos dez participantes e queremos introduzir outras 16 para fazer parte nos próximos dez dias. Esse é um projeto aberto e vamos nos adaptando de acordo com o andamento dele. O que posso afirmar, do lado do Amazonas, é que vamos dar todo o suporte profissional e toda a adaptação para chegarem no profissional preparados", explica Lissandro Breval, diretor executivo e financeiro do clube.

A Onça-Pintada da Zona Leste promete fornecer material de primeira linha e assegurar patrocínios que possibilitem o desenvolvimento de atletas tanto da capital, quanto do interior do Estado.

As dez escolinhas que já participam - e que executam outros projetos em bairros como Jorge Teixeira, Grande Vitória, Nova Floresta, entre outros -, nesse começo, realizam as atividades desde a quinta-feira (16).

"Temos um pensamento diferente para a base no Amazonas e entendemos que era preciso fazer algo que nunca que tivesse sido feito, para alcançar resultados que nunca foram alcançados. Queremos dar oportunidade para esses talentos que, muitas vezes, se perdem por conta de uma estrutura social falha", afirmou Breval.



Inscrição pelo app

A partir de domingo (19), o Dia Nacional do Futebol, o cadastro oficial de atletas no aplicativo SASi começa a ser feito, a fim de monitorar o desenvolvimento dos jovens jogadores "desde o primeiro chute que der na escolinha, até a profissionalização", destaca Roberto Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Amazonas FC.

Os jovens jogadores devem participar de seletivas periódicas nas associações e ligas em convênio com o Amazonas FC para, assim, integrar as categorias de base e treinar nas dependências do clube.

A Onça Pintada destaca que o projeto visa "trabalhar o futebol amazonense como fator de inclusão". "Do ponto de vista do reconhecimento social, estamos muito felizes. Já vemos muitas escolinhas funcionando e não vamos parar. Vamos nos cercando cada vez mais de cuidados, vamos fazendo o que podemos e já procuramos parcerias para aumentar esses números", completa Breval.

O projeto prevê seis etapas para o desenvolvimento. Após o anúncio, faltam quatro, que preveem o período de cadastro dos associados, avaliação dos 30 primeiros dias, uma avaliação trimestral em conjunto com uma "peneira" e a avaliação anual, em 19 de julho de 2021, para renovação do acordo.

