Associação Hien Kan realiza Campeonato Virtual de Karatê do Amazonas

Manaus - Neste domingo (19), a Associação Hien Kan realiza a segunda edição do Campeonato Virtual de Karatê do Amazonas. O "Jungle Karatê" reúne mais de 120 atletas nacionais para disputa da modalidade Kata a partir das 9h, com transmissão no Facebook oficial do torneio.

A primeira edição do torneio ocorreu há pouco mais de um mês, em 13 de junho. Na ocasião, a canadense Patrícia Wright, juntamente com Slimane Yacine, Mimoun Hadjer e Mimoun Malak, da Argélia, foram os representantes internacionais. O que, nesta edição, não deve ocorrer.

"Nessa edição, o Sensei Washington priorizou por fazer um torneio com atletas do Brasil, para verificar o nível dos nossos lutadores e dos demais estados participantes. Acreditamos que logo vai passar essa pandemia e vai começar os torneios estaduais e nacionais", destaca Alessandro Silveira, organizador do torneio.

As inscrições para participar do "Jungle Karatê" terminaram na última quinta-feira (16). A adesão dos amazonenses já foi maior e, ao todo, mais de 50 atletas do Estado devem participar. O formato segue como a primeira edição: os atletas enviam os vídeos, que são encaminhados aos árbitros.

A novidade é a implementação da categoria Kata por equipes, que podem ser masculinas, femininas ou mistas. "Tivemos mais tempo para a divulgação desta edição. As premiações vão ser de forma virtual, os três primeiros colocados vão receber certificados personalizados", explica Alessandro.

Segundo Washington Melo, presidente da Federação Amazonense de Karatê (FAK), o movimento de alunos voltando para as academias ainda é tímido. No entanto, ele crê que os torneios presenciais devem retornar a partir do mês de outubro.

