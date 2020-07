Dois casos de Covid-19 são confirmados pela Fórmula 1

GP da Hungria, que acontece no domingo (19), está mantido | Foto: Reuters

Mundo - Nesta sexta-feira (17), a Fórmula 1 que duas pessoas testaram positivo para Covid-19 no Circuito de Hungaroring, onde será disputado o GP da Hungria. Apesar da notícia, o Grande Prêmio que acontece neste domingo (19) está confirmado.

Segundo a F1, as duas pessoas não estavam presentes na Áustria, foram removidas das operações e isoladas, assim como quem teve contato próximo a elas. A categoria anunciou que realizou 4.997 testes na última semana, mais de 15 mil no mês, e que foram tomadas rígidas medidas de segurança desde que as corridas voltaram a ser disputadas.

“Qualquer pessoa que participe de uma corrida é testada antes de viajar e deve produzir um resultado negativo para poder entrar na pista. Os testes são feitos a cada cinco dias, usando equipes médicas privadas durante o evento, além de triagem extra, inclusive na chegada ao circuito”, informou a F1 em comunicado oficial.

O Grande Prêmio da Hungria está confirmado, uma vez que a Fórmula 1 entende que as pessoas infectadas não trabalharam em nenhuma equipe e não estavam na linha de frente do evento. A Fórmula 1 revelou que não vai divulgar detalhes específicos de equipes e pessoas que passaram pelos testes, mas os resultados serão fornecidos a cada sete dias.

