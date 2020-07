Al Duhail, do Qatar, confirma empréstimo de Dudu por um ano

Dudu acerta com Al Duhail por empréstimo com opção de compra | Foto: Divulgação

Brasil - Palmeiras e Al Duhail, do Qatar, confirmaram o empréstimo de Dudu, válido por um ano, nesta segunda-feira (20). Após cinco anos e meio defendendo a camisa do clube paulista, o meia-atacante deve render 7 milhões de euros (R$ 43,1 milhões) ao Palmeiras, pelo empréstimo até 30 de junho de 2021.

Foram 305 jogos, 70 gols e 3 títulos nacionais. Você fez história! Obrigado, meu camisa 7!#ObrigadoDudu pic.twitter.com/W6YkrrGzux — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) July 20, 2020

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e deixa o Brasil em meio a acusações de violência doméstica contra a esposa. Dentro de campo, foi campeão da Copa do Brasil (2015), bicampeão brasileiro (2016 e 2018), é o artilheiro do clube (70 gols), quem mais atuou, mais venceu e mais contribuiu com gols na história do Allianz Parque (127 jogos, 90 vitórias, 33 gols e 35 assistências).

"Deixar um abraço ao presidente, à diretoria, que compreendeu esse momento de eu estar dando uma pausa para começar um novo projeto. Que eu possa ser feliz lá como fui no Palmeiras", despediu-se o jogador, apontando o problema judicial como um dos pilares da transferência.



O meia-atacante tinha contrato até dezembro de 2023 com o "Verdão" e, em poucas palavras, comentou sobre os novos ares na carreira. "Muito motivado para o começo desse desafio. Muita sorte para nós", publicou, no Instagram.

Foram mais de 5 anos com vitórias, gols, conquistas e uma história linda dentro de campo. Obrigado, e até breve, meu camisa 7!#ObrigadoDudu pic.twitter.com/PG4SQKq901 — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) July 20, 2020

Dudu chega no Al Duhail para substituir Mario Madzukic, que negocia um retorno à Itália. O croata chegou ao time qatari em janeiro deste ano e, de acordo com o periódico "Sport Italia", tem proposta de dois anos para atuar pela Fiorentina.

"Não vai ser um adeus, é um até logo e vou cumprir a minha palavra que dei à vocês de encerrar a carreira no Palmeiras. Fico triste de sair daqui e não ter conquistado uma Libertadores, que era um sonho meu e dos torcedores, mas vou continuar na torcida pelo clube e meus companheiros que continuam aqui", completou o jogador.

