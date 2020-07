Conmebol divulga tabela atualizada da Libertadores

Copa Libertadores da América retorna no dia 15 de setembro | Foto: Henry Romero/Reuters

Mundo - Nesta segunda-feira (20), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou a tabela atualizada com as datas dos jogos da Copa Libertadores da América - interrompida em março em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O retorno da competição acontece no dia 15 de setembro, com jogos válidos pela terceira rodada da fase de grupos.



O primeiro time brasileiro a voltar a disputar a competição é o Athletico Paranaense, que no próprio dia 15 enfrenta o Jorge Wilstermann (Bolívia) a partir das 19h15 (horário de Brasília). Na mesma data, o Santos encara o Olimpia (Paraguai), a partir das 21h30, na Vila Belmiro.

Já o Internacional volta a campo no dia 16, quando recebe o America de Cali (Colômbia) no Beira Rio a partir das 19h15. Na mesma data, dois clubes brasileiros jogam fora de casa a partir das 21h30: o Grêmio enfrenta a Universidad Católica (Chile) e o Palmeiras pega o Bolívar (Bolívia).

No dia 17, o São Paulo tem um enorme desafio a partir das 19h, pois enfrenta o River Plate (Argentina) no estádio do Morumbi. Por fim, o atual campeão Flamengo vai até o Equador medir forças com o Independiente del Valle, a partir das 21h.

