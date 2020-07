São Paulo testa sistema que simula som de torcedores em estádio

Estádio do Morumbi, em São Paulo | Foto: Igor Amorim

São Paulo - Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta terça-feira (21) mostra um simulador de torcida sendo testado dentro do Estádio do Morumbi. De acordo com o portal Gazeta Esportiva, o time do São Paulo ainda avalia se o sistema de som está aprovado para, então, ser utilizado em partidas do Paulistão.

O time irá enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (23), às 20h, no Morumbi, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Por conta da pandemia do novo coronavírus, todos os jogos do estadual serão realizados com portões fechados e, portanto, o Tricolor busca encontrar uma maneira de ambientar o confronto. O time lidera o grupo C do campeonato com 18 pontos.

No domingo (19), o São Paulo anunciou que os torcedores poderão comprar totens personalizados, que serão posicionados nas arquibancadas durante os jogos. Eles terão a imagem dos são-paulinos que comprarem o produto e serão utilizados a partir das quartas de final do Paulistão.

