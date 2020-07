Comitê Organizador não aceita Jogos de Tóquio sem público

Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para 2021 | Foto: Divulgação

Mundo - Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio, afirmou durante uma entrevista nesta terça (21) que não aceita a possibilidade de realizar as Olimpíadas com portões fechados e sem a presença de público por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Para Mori, o público não deve ser afetado, principalmente em eventos “empolgantes” como as Olimpíadas. “Não devemos fazer com que os espectadores passem por tempos difíceis. Eventos esportivos são empolgantes em todo o país”, declarou o dirigente em entrevista à agência de notícias japonesa Kyodo News.

A declaração de Yoshiro Mori foi dada depois que o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, afirmou na última sexta-feira (17) que os Jogos de Tóquio, adiados para 2021, poderiam ter um número menor de espectadores do que eventos anteriores.

Segundo o presidente do Comitê Organizador de Tóquio, a declaração de Thomas Bach foi realizada ao se “considerar o pior cenário” possível da pandemia.

