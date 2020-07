Na véspera do Gre-Nal, jogador do Grêmio é diagnosticado com Covid-19

Gre-Nal acontece nesta quarta-feira (22) | Foto: Reprodução

Brasil - O Grêmio anunciou que um de seus atletas testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o Tricolor, o jogador está assintomático e foi imediatamente isolado. A notícia da contaminação foi divulgada nesta terça-feira (21), véspera do confronto com o Internacional no retorno do Campeonato Gaúcho, que acontece nesta quarta-feira (22).

Os 81 testes feitos pelo clube fazem parte do protocolo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para a retomada do estadual. O Grêmio entra em campo para enfrentar o Inter às 21h30. O elenco tricolor está concentrado desde a segunda-feira (20) e viaja nesta terça para Caxias do Sul, local do confronto.

A definição do Gre-Nal para o Estádio Centenário foi parte de uma grande discussão nos últimos dias. Na tabela original, o jogo deveria ser disputado no Beira-Rio, mas a prefeitura de Porto Alegre vetou a realização de partidas na cidade por causa da pandemia do novo coronavírus.

A FGF então marcou o jogo para o Estádio Centenário - decisão gerou críticas pelo fato do Beira-Rio ter mais estrutura para receber o clássico e não colocar os times em risco ao se locomover para outra cidade.



Houve a possibilidade de o jogo ser realizado em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, mas a prefeitura da cidade também vetou partidas de futebol. Após reunião no sábado (18) entre a FGF e os 12 clubes do Campeonato Gaúcho, o Gre-Nal foi confirmado para Caxias do Sul, e o possível cancelamento da competição foi rechaçado.

Apesar da sequência do Campeonato Gaúcho, o clássico entre Esporte Clube Pelotas e Grêmio Esportivo Brasil foi adiado, e não tem data prevista para ser disputado. O jogo estava marcado para esta quarta-feira (22).

O confronto entre Internacional e Grêmio é válido pela quarta rodada do segundo turno. O Inter lidera o grupo A, com 7 pontos em três jogos. O Grêmio é o primeiro colocado do grupo B, com 9 pontos em três partidas. O Caxias foi o campeão do primeiro turno.

Confira todos os jogos do retorno do Campeonato Gaúcho:



Quarta-feira (22)

15h - Ypiranga x Esportivo - Estádio Castanheiras (Farroupilha)

21h30 - Internacional x Grêmio - Estádio Centenário (Caxias do Sul)

Quinta-feira (23)

11h - Juventude x Caxias - Estádio Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)

15h - Novo Hamburgo x Aimoré - Arena Alviazul (Lajeado)

19h - São Luiz x São José - Estádio Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves)

