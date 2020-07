Nacional investe em lateral e meia para disputar Série D do Brasileiro

Vinicius Gyan, atleta do Nacional | Foto: João Normando

Manaus - O time do Nacional Futebol Clube divulgou a contratação de mais dois reforços que vão auxiliar a trajetória na Série D do Campeonato Brasileiro. O lateral Romão, ex-Rio Branco de Venda Nova (ES), e o meia Vinicius Gyan, atleta da base, foram anunciados pelo clube nesta terça-feira (21).

Natural de Marília (SP), o lateral esquerdo Marcos Romão Júnior - de 25 anos - possui passagens por equipes como o Linense (SP), XV de Jaú e o Rio Branco AC (ES). Neste ano, o jogador atuou pela equipe do Rio Branco de Venda Nova (ES). Estreando no futebol local, Romão destacou o seu acerto com o Naça e falou o que espera para essa nova temporada com a camisa azulina.

"A sensação de poder acertar com o Nacional é gratificante. Um clube com uma história rica, e que possui uma grande torcida, só me motiva para poder fazer o melhor dentro de campo e assim honrar essa camisa", disse o jogador, por meio de assessoria.

Joia da base

Com destaque na categoria de base, o meia atacante Vinicius Gyan do Nascimento Morais - de 20 anos - foi campeão estadual sub-19 e atuou pelo Leão na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jovem atleta falou sobre a oportunidade de fazer parte do elenco profissional do Mais Querido.

"Fico orgulhoso pela oportunidade, um jogador que veio da base como eu, receber uma oportunidade no plantel profissional da equipe é uma sensação única, além de ser um incentivo a muitos garotos que sonham em jogar futebol profissionalmente por aqui. Agora é focar nos nossos objetivos e fazer uma boa campanha na competição, espero poder colaborar da melhor forma possível", comentou.

Próximos jogos

O primeiro desafio do Leão na Série D será na fase preliminar da competição, em que o Naça encara a equipe do Ji-Paraná (RO) nos dias 6 e 13 de setembro, em jogos de ida e volta, respectivamente. O primeiro jogo será em Rondônia, enquanto a partida de volta acontecerá em Manaus.

Com a chegada dos dois reforços, o elenco azulino chega a 13 jogadores no total.

*Com informações da assessoria

