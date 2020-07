Após anúncio do Grêmio, Inter também confirma jogador com Covid-19

Internacional divulgou notícia de jogador infectado na terça-feira (21) | Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Brasil - Após o anúncio feito pelo Grêmio , foi a vez do Internacional informar nesta terça-feira (21) que um de seus jogadores testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19). Os times se enfrentam nesta quarta-feira (22) no retorno do Campeonato Gaúcho.

Assim como seu rival, o Inter - em nota - afirmou que o jogador infectado "encontra-se assintomático e já está afastado das atividades". Ainda segundo o clube, os demais testes realizados em atletas, comissão técnica e equipes de apoio "deram resultado negativo".

A testagem é uma das medidas estabelecidas no protocolo da Federação Gaúcha de Futebol.

Ainda segundo o clube, os atletas entraram em regime de concentração após o treino realizado nesta terça. "Apenas a a delegação que participará do clássico Gre-Nal se deslocará para Caxias do Sul, retornando a Porto Alegre logo após a partida", diz a nota.

Grêmio e Internacional se enfrentam nesta quarta, a partir das 21h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O confronto é válido pela quarta rodada do segundo turno.

