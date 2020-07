CBF divulga nova tabela de rodadas do Brasileirão

Campeonato Brasileiro 2020 começa no dia 8 de agosto | Foto: Christian Hartmann/Reuters

Brasil - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os detalhes das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020 nesta quarta-feira (22). A primeira rodada será disputada entre os dias 8 e 9 de agosto, sábado e domingo, respectivamente.

O jogo de abertura do Brasileirão será no dia 8 de agosto entre o Fortaleza e Athletico Paranaense, na Arena Castelão, situada na capital cearense, às 19h (horário de Brasília). O atual campeão do Brasileiro, Flamengo, entra em campo para sua estreia no domingo (9), às 16h. O rubro-negro enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

A Confederação informou que a ordem dos confrontos de cada time foi mantida na nova tabela, de acordo com a decisão do Conselho Técnico, definida no dia 27 de fevereiro de 2020. Com isso, a previsão de encerramento do Campeonato Brasileiro é fevereiro de 2021.

Diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19) e, por consequência, das restrições sanitárias impostas pelos órgãos de saúde, os clubes que disputam a Série A concordaram em jogar fora de suas cidades ou estados de origem, caso haja necessidade.

Em São Paulo, por exemplo, o Governo liberou somente as partidas do Paulistão que serão realizadas em regiões do estado que estejam na Fase Amarela do plano de reabertura, posto em prática no dia 1º de junho.

Outro exemplo: nesta terça, Internacional e Grêmio poderiam ter jogado o clássico na cidade de Porto Alegre (RS). Entretanto, a prefeitura ainda não autorizou jogos de futebol e os times se enfrentaram no município de Caxias do Sul.

Segundo a CBF, as alterações dos locais dos confrontos podem ser feitas até dez dias antes da data do jogo.

Transmissão

Em relação aos direitos de transmissão das partidas do Campeonato Brasileiro, o cenário indica que pode haver uma nova e longa fase de disputas judiciais. Isto acontece porque alguns clubes possuem contrato de transmissão com a Globo, enquanto outros com a Turner.

Entretanto, está em vigor a Medida Provisória 984/2020, que dá ao clube mandante da partida os direitos de transmissão. Em seu comunicado oficial, a Confederação afirmou que a definição da transmissão dos jogos do Brasileirão segue a legislação em vigor no país.

A entidade termina a nota dizendo, somente, que cumpre o que está em vigente. “A CBF não é signatária dos contratos individuais entre clubes e emissoras, cabendo à entidade o estrito cumprimento das determinações legais em vigor”.

Leia Mais

Na véspera do Gre-Nal, jogador do Grêmio é diagnosticado com Covid-19

Nacional investe em lateral e meia para disputar Série D do Brasileiro