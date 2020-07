Manaus FC pede para jogar sempre nas tardes de sábados pela Série C

Pedido do Manaus FC foi oficializado nesta quarta-feira (22) | Foto: Divulgação

Manaus - O Manaus Futebol Clube oficializou seu pedido junto à Federação Amazonense de Futebol (FAF) para disputar as partidas que fará em território amazonense, pela Série C do Campeonato Brasileiro 2020, sempre aos sábados e a partir das 15h30. Os jogos serão disputados na Arena da Amazônia.

De acordo com o presidente do Gavião do Norte, Luis Mitoso, tanto o elenco - quanto o torcedor local -, já estão acostumados com os jogos disputados aos sábados.

"Vamos manter a programação de sucesso que foi na última temporada. O torcedor do Manaus FC já está acostumado com o futebol aos sábados, na Arena da Amazônia, então vamos manter o dia e o horário também", declarou o dirigente, por meio de assessoria.

O Manaus FC fará sua estreia pela Série C do Brasileirão 2020 no próximo dia 8 de agosto. O Gavião enfrente o Vila Nova (GO) na Arena da Amazônia.

Apesar do pedido feito à FAF que, de certa forma, mantém o torcedor habitual, Luis Mitoso anunciou recentemente que os jogos do Manaus como mandante na Série C serão transmitidos pelo canal do time no YouTube, o ManausFCTV.

*Com informações da assessoria

Leia Mais



Na véspera do Gre-Nal, jogador do Grêmio é diagnosticado com Covid-19

Nacional investe em lateral e meia para disputar Série D do Brasileiro