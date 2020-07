Ederson Vilela, campeão pan-americano, faz live solidária

View this post on Instagram

Fala galerinha, tudo jóia ? No próximo sábado, estarei realizando uma LIVE direto do meu instagran, onde farei um teste de 5.000 metros pelas ruas do meu bairro.🏃‍♂️💨 O objetivo dessa iniciativa é arrecadar alimentos NÃO PERECÍVEIS em prol das instituições de CAÇAPAVA. Desde já agradecemos pela sua colaboração🙏😀 ✔PONTO DE ENTREGA: 📌Distribuidora do meu parceiro @lecoagua 💦 Endereço - Rua Uruguai n°11 Jd.Caçapava CONTATOS: 📱Whatsapp (012)988797777 ☎Telefone (012) 32248500 ou me contactar VIA DIRECT/MESSENGER . . #vilela5000solidario . #marinhadobrasil #ecppinheiros #asicsbrasil