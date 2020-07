Nacional FC anuncia retorno ao futebol de mesa

Nacional FC reforça o cenário do futebol de mesa do Amazonas | Foto: Divulgação/FAFM

Manaus - O Nacional Futebol Clube anunciou sua volta às competições de futebol de mesa nesta quarta-feira (22) . O clube fez parte da fundação da Federação Amazonense de Futebol de Mesa (FAFM), nos anos 80, e no intuito de resgatar a história, abre oportunidade para novos talentos da modalidade.

O presidente do Leão da Vila Municipal, Nazareno Pereira, considera a volta à modalidade como mais um "leque" aberto para os amazonenses. “O Nacional volta às competições de Futebol de Mesa e atrai mais um item que a garotada possa se interessar. Estou muito feliz com isso, o clube só tem a ganhar”, disse.

40 anos depois de participar da fundação da federação, Nacional anuncia retorno ao futebol de mesa | Foto: Divulgação/Nacional FC

O presidente da FAFM, Winnetou Almeida, adianta que as expectativas da federação são resgatar os times barés, para se afiliar no futebol de mesa e escrever uma nova história.

“Nacional tem história no futebol de mesa amazonense, a gente não pode deixar o Naça de fora. Nossa meta agora é resgatar os que fizeram parte, como Rio Negro, Olímpico Clube. Hoje à tarde foi um sucesso, graças a Deus, o presidente Nazareno me recebeu e gostou muito da ideia. Nacional vai retornar às mesas de futebol amazonense. O Naça vem forte como sempre foi forte no futebol de campo”, afirmou Winnetou.

Para os apaixonados da modalidade que querem ingressar na formação do time, basta entrar em contato com Almeida, por meio do telefone (92) 98171-1916.

*Com informações da assessoria.

Leia Mais



CBF divulga nova tabela de rodadas do Brasileirão

Campeonato Paulista volta com mapa alternativo e clássico na pandemia