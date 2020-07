Naça anuncia atacantes ex-Amazonas e Manaus FC e chega a 16 reforços

Trio chega para reforçar elenco do Nacional | Foto: Divulgação

Manaus - O Nacional Futebol Clube segue anunciando reforços, visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2020. Nesta quinta-feira (23), o clube confirmou o meia Gabriel Soeiro (ex-Amazonas FC) e os atacantes Thiago Brito (ex- Manaus FC) e Gustavinho, da categoria de base.

Revelado no Vasco da Gama (RJ), o amazonense Gabriel dos Santos Soeiro é meia atacante. Possui passagens pelo futebol carioca e defendeu as cores do Amazonas FC no último Campeonato Amazonense. Aos 22 anos, ele comenta sobre a oportunidade de vestir a camisa azulina pela primeira vez.

"É uma sensação de orgulho e gratidão em ter a oportunidade de representar esse clube com tantas histórias. Irei fazer o meu melhor para que possamos alcançar todos os objetivos traçados para essa temporada" ressalta.

Natural de Eldorado dos Carajás (PA), Thiago Esmerindo de Souza de Brito chega para somar no setor ofensivo do Leão. O atacante já atuou por equipes como a Portuguesa (SP), Vila Nova (GO), Campinense (PB), Al Nars (Emirados Árabes Unidos), Birkirkara FC (Malta), entre outros.

Aos 27 anos, faz a terceira passagem pelo futebol amazonense. Na última edição do estadual, Brito defendeu o Manaus FC. O atacante que atua pelos lados revelou a sensação de poder defender o Leão da Vila Municipal na disputa nacional.

"Fico feliz em poder acertar com o Nacional. Agora é trabalhar. Temos um grande desafio pela frente que é a Série D, sabemos que nada será fácil e iremos trabalhar focados para conseguirmos fazer uma boa campanha nessa competição" enfatizou.

Revelação do Naça

Destaque na conquista do Campeonato Amazonense sub-19, Gustavo Augustieres da Silva - ou simplesmente "Gustavinho", como é conhecido pelos companheiros - é mais um atleta da base azulina a integrar o elenco profissional do Leão.

"Sem dúvida alguma é gratificante poder subir para a equipe profissional do Naça. Fico feliz pela confiança, vinha trabalhando para isso. Só me resta agradecer e, claro, acima de tudo trabalhar para poder ajudar o máximo a equipe nesse restante da temporada" diz Gustavinho.

O primeiro desafio do Leão na Série D é na fase preliminar da competição, onde o clube encara a equipe do Ji-Paraná (RO) em jogos de ida e volta, nos dias 6 e 13 de setembro, respectivamente. O primeiro jogo será em Rondônia, enquanto a partida de volta acontece em Manaus.

Com a chegada dos reforços, o elenco azulino chega a 16 jogadores no total. O Leão ainda conta com os zagueiros Carlos Alberto, Magrão, Anderson Bandeira e Cleberson Varane; o lateral Romão; os volantes Guilherme Adolfo, Manga, Felipe Pelles, Judá e Alan Patrick; o meia Vinicius Gyan; além dos atacantes Ivamar Júnior e Biel.

O treinador da equipe será Mazinho, que comandará o plantel azulino nesse restante de temporada. A diretoria do Naça confirmou a apresentação dos jogadores e da comissão técnica para o dia 31 deste mês, com local e horário a serem definidos.

*Com informações da assessoria

