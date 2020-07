Manaus comemora 1 ano do acesso com shows de David Assayag e Guto Lima

Manaus FC conquistou acesso à Série C depois de derrotar o Caxias (RS) por 3 a 0 | Foto: Janailton Falcão/ Manaus FC

Manaus - David Assayag, Guto Lima e pagode Estrelas comandam a live comemorativa de um ano do acesso do Manaus FC à Série C do Campeonato Brasileiro. A transmissão começa às 17h deste sábado (25) e conta, ainda, com sorteios e muito futebol, diretamente da Arena da Amazônia.

Além das atrações musicais, a live do Gavião do Norte terá ainda o sorteio de uma passagem área para o primeiro jogo do clube pela Série C, fora de Manaus. Para o presidente do clube, Luis Mitoso, a comemoração é uma oportunidade de celebrar o maior feito do clube, que tem apenas sete anos de existência.

“A nossa história é de um clube jovem, mas audacioso e que, graças a muito trabalho, conseguiu um lugar ao sol na Série C e fez história no futebol local. Então o primeiro ano de aniversário daquele jogo histórico contra o Caxias, aqueles 3 a 0 contundentes, merece uma comemoração a altura”, pontua o dirigente.

No sábado acontece também o anúncio dos cinco finalistas, escolhidos pelos Sócios-Torcedores do clube, no concurso que definirá o terceiro uniforme do Gavião do Norte. O vencedor ganha acesso aos jogos do clube por dois anos. Já os outros quatro finalistas, ganham acesso a todos os jogos do clube na Arena até o final do ano.

"Lembrando, é claro, quando a presença de público for permitida”, lembra o presidente, que também comenta que "a adesão dos torcedores foi simplesmente incrível. Recebemos 110 propostas para o terceiro uniforme. O número foi tão satisfatório que o clube decidiu estender a premiação", completa.

Histórico

O Manaus FC conquistou acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro depois de derrotar o Caxias (RS), na Arena da Amazônia, pela Série D de 2019. Os gols da partida foram marcados pelos atacantes Rossini (2) e Mateus Oliveira.

O placar de 3 a 0 em casa devolveu com “juros e correção monetária” a derrota sofrida na cidade de Caxias do Sul e levou o esmeraldino para uma divisão que o Estado não disputava há 12 anos.

*Com informações da assessoria.

