Botafogo anuncia contratação do zagueiro Rafael Forster

Chegada do zagueiro Rafael Foster foi anunciada nesta sexta-feira (24) | Foto: Reprodução

Brasil - O Botafogo confirmou nesta sexta-feira (24) o acerto com o zagueiro Rafael Foster, de 29 anos. O último clube do jogador foi o Ludogorets (Bulgária), do qual ele se desligou recentemente após rescindir contrato. O acordo do defensor com o Botafogo é até o fim da temporada de 2021.

No leste europeu, Foster chegou a trabalhar com Paulo Autuori, atual comandante do Botafogo, durante a temporada 2018.

O defensor vai ser o mais experiente da zaga botafoguense, que atualmente tem dois atletas das categorias de base - Marcelo Benevenuto e Kanu.

Antes do anúncio desta sexta-feira, o clube já havia contratado os laterais Victor Luis e Kevin, além do atacante Salomon Kalou.

