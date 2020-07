Seleção brasileira participa de desafio virtual de nado artístico

Seleção brasileira de nado artístico disputará com equipes de 40 países | Foto: Divulgação

Atletas da seleção brasileira de nado artístico disputarão com equipes de 40 países o Uana Artistic Swim Virtual Challenge, que acontece neste sábado (25) e domingo (26). As disputas organizadas pela União Americana de Natação (Uana) serão realizadas on-line, respeitando os protocolos de isolamento social adotados após a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A equipe brasileira, definida em uma seletiva realizada no início do mês, vai contar com Marina Postal (infantil), Alice Guimarães (juvenil), Murilo Cunha (juvenil), Maria Eduarda Milward (júnior), Ana Luiza Nascimento (sênior) e Thiago Wang (sênior).

“Fico muito satisfeito de ver o Nado Artístico brasileiro representado neste mundial diferente. Que possamos estar juntos nas piscinas do mundo muito em breve”, disse Mauricio Pradal, supervisor de Nado Artístico da CBDA - que participou de uma reunião na quinta-feira (23) para acertar os últimos detalhes do evento.

O evento será transmitido pela página Panam Aquatics Tv, no YouTube, e no perfil @Uanaaquatics no Facebook.

