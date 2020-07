Manaus FC fará jogos-treinos antes de estrear na Série C

Jogos-treinos acontecerão nos dias 30 de julho e 1º de agosto | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - O Manaus Futebol Clube anunciou na sexta-feira (24) que vai realizar dois jogos-treinos antes da estreia no Campeonato Brasileiro pela Série C no dia 8 de agosto, diante do Vila Nova (GO). O Gavião do Norte irá encarar o time sub-20 do Fast Clube, na próxima quinta-feira (30), às 16h. Já o segundo jogo-treino está marcado para a sexta-feira (1º) e será contra o Betânia Futebol Clube.

As duas partidas amistosas serão realizadas no estádio Carlos Zamith, localizado no bairro Coroado, na Zona Leste da capital.

Por meio de assessoria, o vice-presidente do Manaus FC, Giovanni Silva, agradeceu a oportunidade de o Gavião jogar contra os dois times.

"Desde já queremos agradecer a diretoria fastiana e comissão técnica por aceitar esse jogo como forma de dar ritmo de jogo, não só ao Gavião do Norte, mas também será uma ótima oportunidade para o treinador Darlan, do Fast, avaliar seus jogadores que irão dar continuidade à competição dessa categoria", explicou Silva.

Ele também comentou sobre o jogo-treino contra o Betânia FC, que já recebeu jogadores profissionais, apesar de ser um clube amador.

"O Betânia FC não deixa de ser um grande clube que, embora seja amador, tem uma estrutura muito forte. É um clube que sempre está recebendo jogadores que atuaram no futebol profissional. Tem quatro ou cinco atletas que atuaram no futebol profissional este ano, então acredito que vai ser um momento muito bom para o treinador Fajardo tirar suas conclusões", explica Giovanni.

Para o técnico Wellington Fajardo, os jogos-treinos podem ser uma oportunidade de avaliar o desempenho dos antigos jogadores e dos reforços contratados para para a Série C.

"Na verdade, a avaliação não é nem sobre os adversários. Já que temos pouco tempo de trabalho, vamos fazer esses dois jogos-treinos com três tempos de 30 minutos para poder colocar os jogadores em atividade. Vamos dar oportunidade para todos os jogadores e aí, no dia 8, vamos iniciar com aqueles que tiveram o melhor rendimento ao longo de toda a fase de preparação", explica o treinador.

*Com informações da assessoria

