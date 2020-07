Times que podem jogar próxima Superliga de vôlei são anunciados

Lista definitiva será divulgada no dia 31 de julho | Foto: Gaspar Nóbrega/CBV

Brasil - A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou na sexta-feira (24) os nomes das equipes que atenderam as exigências da entidade para se inscreverem nas Superligas masculina e feminina da temporada 2020/2021. A definição aconteceu após diversas reuniões com os clubes, análises de documentos e pagamentos de inscrições.

Ao todo 24 equipes - 12 de cada naipe - podem participar da próxima edição do principal torneio do vôlei nacional. No feminino foram Sesi Vôlei Bauru (SP), Brasília Vôlei (DF), Curitiba Vôlei (PR), Fluminense (RJ), Itambé/Minas (MG), Osasco/Audax/São Cristóvão Saúde (SP), Pinheiros (SP), Dentil/Praia Clube (MG), São José dos Pinhais (PR), Sesc RJ Flamengo (RJ), São Paulo/Barueri (SP) e São Caetano (SP).

Para a liga masculina, as equipes são Apan/Eleva/Blumenau (SC), Minas Tênis Clube (MG), Vôlei UM Itapetininga (SP), Montes Claros América Vôlei (MG), Caramuru Vôlei (PR), Sada Cruzeiro (MG), EMS Taubaté Funvic (SP), Sesi-SP, Azulim/Gabarito/Uberlândia (MG), Vedacit Vôlei Guarulhos (SP), Pacaembu Ribeirão (SP) e Vôlei Renata (SP).

Na sexta-feira (31) serão anunciados os times que, de fato, participarão dos torneios.

Superliga C 2020

Na última quinta-feira (23) foi a vez do anúncio da Superliga C 2020. A competição deve acontecer entre os dias 14 e 28 de setembro. O prazo de inscrições das equipes começa em 14 de agosto e os candidatos a sediar a competição precisam enviar as propostas para a CBV até o dia 21 do mesmo mês.

Pelo regulamento, todas as equipes devem contar com pelo menos dois atletas sub-23 e dois sub-21.

Ainda dependendo do número de equipes inscritas, a fórmula da competição pode ser um triangular, grupo único ou em dois grupos com semifinal e final. Os dois melhores de cada naipe garantem o acesso para a Superliga B 2020.

