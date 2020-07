Conheça os cinco uniformes finalistas do concurso do Manaus FC

Manaus - O MANAUSFC divulgou neste sábado, 25/7, durante a live de aniversário de um ano de acesso do clube à Série C, os nomes dos cinco finalistas do concurso que vai escolher o terceiro uniforme do Gavião do Norte. Ao todo, 110 propostas foram qualificadas para o concurso. O vencedor vai levar o título de sócio-torcedor na modalidade “Gavião Real”, que renderá dois anos de acesso aos jogos do esmeraldino.

Os outros quatro finalistas receberão como prêmio o título de sócio-torcedor na modalidade “Gavião Fazendo História”, que equivale a entrada em todos os jogos do clube até o fim desta temporada.

Os cinco finalistas são Matheus Moxi, Daniel Oliveira, Lucas Alves, Diogo Brito e Anderson Almeida, escolhidos em votação feita pelos sócios-torcedores. Agora, na próxima fase do concurso, a diretoria vai escolher um entre os cinco finalistas, para então apresentar o terceiro manto do esmeraldino.

“Foi uma surpresa muito grande o número de pessoas que aderiram a este concurso. Eu esperava que o clube recebesse entre 20 a 30 proposta de novos uniformes, mas aí chegamos a 110, que é um número incrível mesmo”, comemorou o presidente Luis Mitoso.

O dirigente gostou tanto dos cinco modelos finalistas, que até pensa em aproveitá-los para a próxima temporada. “Gostamos muito das propostas de modelo que recebemos. Para este ano já temos os uniformes de passeio, uniforme de viagem, mas certamente vamos aproveitar os demais modelos, aqueles que não forem vencedores, para o ano de 2021”, finaliza o dirigente.





*Com informações da assessoria

