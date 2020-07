Jogos de Tóquio: instalações são abertas ao público apesar da pandemia

Instalações foram abertas ao público e para federações esportivas | Foto: Edgard Garrido/Reuters

Mundo - As instalações esportivas construídas para os Jogos Olímpicos de Tóquio estariam lotadas com torcedores e os principais atletas do mundo. Porém, com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), agora os locais estão sendo abertos para uso das federações esportivas e do público.

O recém-construído Centro de Canoagem Slalom foi inaugurado nesta segunda-feira (27) para o treino de atletas, enquanto o recentemente renovado Centro de Natação Tatsumi, que receberá o polo aquático nos Jogos, estará disponível para uso somente em meados de agosto.

O governo metropolitano de Tóquio afirma que também planeja abrir outras instalações olímpicas nos próximos meses, embora isso possa mudar dependendo da situação do coronavírus no país.

Os Jogos de Tóquio começariam na última sexta-feira (24), mas foram adiados para 2021.

O valor pago na organização dos Jogos havia atingido US$ 12,6 bilhões antes do adiamento. O Comitê Olímpico Internacional estima que o adiamento custará US$ 800 milhões, enquanto o Japão ainda não fez uma estimativa de quanto o adiamento custará ao país.

