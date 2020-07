Apresentador do SporTV, Rodrigo Rodrigues morre vítima da Covid-19

Rodrigo Rodrigues morreu aos 45 anos | Foto: Divulgação

Brasil - Internado desde o último sábado (25), o apresentador do Grupo Globo, Rodrigo Rodrigues, morreu nesta terça-feira (28) aos 45 anos. Ele foi diagnosticado com Covid-19 e, durante a internação, teve complicações devido a uma cirurgia para controlar uma trombose venosa cerebral (TVC) e não resistiu. A informação da morte foi anunciada pelo programa SportTV News, da SporTV, na tarde desta terça.

Rodrigo Rodrigues era um dos principais apresentadores do SporTV e eventual substituto de Felipe Andreoli no "Globo Esporte", da TV Globo. Nascido no Rio de Janeiro, ele passou por diversos canais de televisão, como TV Cultura, SBT, ESPN Brasil, Band, Gazeta e Esporte Interativo.

No SporTV, ele comandou programas como "Troca de passes", "Redação SporTV", "SporTV News", "Tá na Área" e "Seleção SporTV", além de ancorar o "Globo Esporte" em esquema de plantão aos sábados na TV aberta.

Além do esporte, Rodrigo também trabalhou na área cultural, em programas como "Vitrine", da TV Cultura, "5 Discos", da Gazeta, e "Cor de Rosa", do SBT. Ainda lançou livros: "As Aventuras da Blitz", sobre a trajetória do grupo musical comandado por Evandro Mesquita, e "London London", um guia para conhecer Londres de metrô.

Leia Mais

Homem mata esposa a facadas e esconde corpo em caixa de som

Marielle Franco recebe homenagem no dia em que faria 41 anos