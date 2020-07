Fast anuncia novo atacante para disputa da Série D do Brasileirão

Geraldo foi formado na base do Treze (PB) | Foto: Divulgação

Manaus - O Fast Clube segue reforçando o elenco que irá disputar a Série D do Campeonato Brasileiro 2020. Desta vez, o Rolo Compressor anunciou na segunda-feira (27) a chegada do atacante paraibano Geraldo, de 29 anos.

O jogador de 1,84m é o 19º anunciado pelo Fast antes do início da disputa. Geraldo foi formado na base do Treze (PB) e tem passagens pelo Estrela do Norte (ES), Bangu (RJ), Sampaio Corrêa (MA), Itumbiara (GO), XV de Piracicaba (SP), Spartaks Jurmala - da Letônia -, além de Al Sahel e Arar, ambos da Arábia Saudita.

O Rolo Compressor está alocado no Grupo A1, juntamente com Atlético Acriano, Galvez (AC), Rio Branco, Bragantino (PA), Independente (PA) , Vilhenense (RO) e o vencedor do confronto entre Nacional x Ji-Paraná (RO).

