Dupla de goleiros é anunciada pelo Nacional FC

Victor e Lucão, novos goleiros do Nacional FC | Foto: Divulgação

Manaus - O Nacional Futebol Clube anunciou a contratação de mais dois reforços que irão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro 2020. Desta vez, a atenção especial foi para o gol azulino, que contratou o goleiro Lucão, ex-integrante do América - do Rio de Janeiro -, juntamente com o seu companheiro de posição Victor, ex-membro do Princesa, do Amazonas.

Natural do Rio, Lucas Carvalhães Saraiva, ou Lucão como é conhecido por seus colegas, tem 26 anos e acumula passagens por equipes do futebol carioca . Logo na chegada, o goleiro revelou seu sentimento e expectativa, após o acerto com o Leão da Vila Municipal.

“É uma sensação única poder acertar com um clube da grandeza do Nacional. Espero poder colaborar com a equipe da melhor forma possível, com muito empenho e dedicação para podermos fazer uma boa campanha nessa Série D”, afirmou Lucão.

Já Octávio Victor Farias de Souza, de 23 anos, é natural de Manaus. Com passagens por diversas equipes do futebol amazonense, o goleiro está em sua segunda passagem com a camisa azulina. A primeira aconteceu no ano de 2015, ainda pelo time sub-20 do Leão. O recém contratado demonstrou alegria de poder retornar ao Naça e garante que irá se dedicar para alcançar os objetivos.

“Fico feliz por retornar ao Leão, agora fazendo parte do elenco profissional para o restante da temporada. Vamos trabalhar forte para essa retomada, para que possamos conquistar nossos objetivos na competição”, ressaltou Victor.

O primeiro desafio do Leão da Vila Municipal na Série D do Brasileirão será na fase preliminar da competição. O Nacional encara a equipe do Ji-Paraná, de Rondônia, nos dias 6 e 13 de setembro, em jogos de ida e volta, respectivamente. O primeiro jogo será em Rondônia, enquanto a partida de volta acontecerá em Manaus.

Com a chegada dos dois reforços para o gol, o elenco azulino chega a 21 jogadores no total. No dia 23 de julho, o time anunciou reforços para o setor ofensivo, com a contratação do meia Gabriel Soeiro, ex-Amazonas FC, e dos atacantes Thiago Brito - ex-Manaus FC - e Gustavinho, oriundo da categoria de base do Leão.

Elenco da Série D

O Nacional conta com os zagueiros Carlos Alberto, Magrão, Anderson Bandeira e Cleberson Varane. Pelos lados, o time irá contar com os laterais Alan Patrick, Carlos Eduardo e Romão. Como volantes, entram em campo Guilherme Adolfo, Manga, Felipe Pelles, Felipe Corrêa e Judá. Disparando pelo meio, o Leão contará com os recém chegados Vinicius Gyan e Gabriel Soeiro. Por último, mas não menos importante, o Naça chega ao setor ofensivo com os atacantes Ivamar Júnior, Gustavinho, Thiago Brito, Jackie Chan e Biel.

Para a disputa preliminar da Série D do Brasileiro e todo o restante da temporada, o time do Nacional será coordenado pelo treinador Mazinho.

*Com informações da assessoria

