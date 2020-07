Volante do Manaus FC sofre fratura e está fora da estreia na Série C

Panda (à esquerda) se lesionou durante atividade em centro de treinamento | Foto: Divulgação/Manaus FC

Manaus - Panda, jogador que atua como volante no elenco do Manaus Futebol Clube, está fora da estreia do time na Série C do Campeonato Brasileiro 2020, que acontece no dia 8 de agosto. Ele sofreu uma fratura e uma luxação no cotovelo esquerdo enquanto realizava atividades em um centro de treinamento nesta terça-feira (28).

O Gavião do Norte informou em nota que, segundo o departamento médico, Panda deve ficar afastado dos treinos por até quatro semanas. De acordo com o vice-presidente do time, Lucas Navarro Mitoso, uma análise mais detalhada será feita nesta quarta-feira (29).

"Ele já passou por exames, está imobilizado e deve ficar de fora por três a quatro semanas, esperando a lesão se solidificar (...) Ele vai fazer uma tomografia, para que possamos ter uma análise mais detalhada da situação", explicou.

O Manaus FC joga contra o Vila Nova (GO) no dia 8 de agosto, em sua estreia na terceira divisão do Brasileirão.

*Com informações da assessoria

