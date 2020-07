Pandemia: Globo é processada por telespectadora por 'causar pânico'

Números da Covid-19 são divulgados diariamente pela emissora | Foto: Divulgação

Brasil - Desde o início da pandemia, a cobertura jornalística da Rede Globo vem sendo alvo de críticas por alguns telespectadores. Rosemary Matias de Lima, de São João de Meriti - no Rio de Janeiro - entrou com ação judicial em junho por ser contra a maneira como os telejornais da emissora divulgam os números da Covid-19, afirmando que isso poderia causar pânico à população. As informações são do Portal Notícias da TV.

Segundo Rosemary, a forma como a divulgação é realizada causa insegurança e mal-estar aos brasileiros. Isso a abalava no campo profissional, como saladeira em um restaurante. Para ela, a emissora deveria divulgar somente os casos diários da doença, não os acumulados. Vale ressaltar que os telejornais globais oferecem ambos os tipos de informação.

O caso foi avaliado pela juíza Paula de Menezes Caldas, da 49ª Vara Cível, no Rio de Janeiro. Para ela, Rosemary por si só não tem a legitimidade necessária para defender os interesses de toda a sociedade ou de todos os profissionais de saúde.

A juíza também considera que a emissora não poderia ser responsabilizada pela pausa de atividades econômicas durante a quarentena, como ocorreu com o trabalho de Rosemary.

"Ora, a forma de divulgação dos dados pela ré não possui qualquer interferência na liberação ou não das atividades econômicas interrompidas em razão da pandemia, uma vez que o afrouxamento das medidas de isolamento social constitui opção técnica/política do Poder Público”, disse a juíza Paula.

Por fim, a ação foi extinta pela própria juíza. A Globo sequer precisou mobilizar seu time jurídico para a defesa.

